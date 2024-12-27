Минкультуры усилило охрану учреждений после теракта в Crocus City

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Министерство культуры провело комплексный анализ антитеррористической защищенности учреждений культуры после теракта в Crocus City Hall, сообщила в интервью "Интерфаксу" глава ведомства Ольга Любимова.

"Мы, в свою очередь, провели в этом году комплексный анализ антитеррористической защищенности наших учреждений и планово осуществляем системное техническое дооснащение для повышенного контроля безопасности", - ответила она на вопрос, какая работа по усилению мер безопасности была проведена в учреждениях культуры после теракта в Crocus City Hall".

В частности, министр напомнила, что МВД при участии некоторых федеральных органов исполнительной власти ведет работу над проектом изменений в закон "Основы законодательства РФ о культуре". Изменения предусматривают новые меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении зрелищных мероприятий.

Вечером 22 марта в Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Погибли 144 человека.