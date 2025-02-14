Генпрокурор Таджикистана указал на проблемы мигрантов в России из-за теракта в Crocus City

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Теракт в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, после которого были задержаны граждане Таджикистана, дискредитировал имидж республики на международной арене, заявил на пресс-конференции в Душанбе генеральный прокурор республики Хабибулло Вохидзода.

Он добавил, после этого события в России было принято много законов, которые ограничивают права мигрантов.

"Сколько проблем для мигрантов создал этот случай. Несравнимо увеличилось число возвращаемых мигрантов. Если в прошлые годы была тысяча мигрантов, то теперь достигает 30 тысяч. Только из аэропортов России в 2024 году было возвращено 17 815 граждан Таджикистана", - сообщил генпрокурор.

При этом он отметил, что никаких проблем при расследовании преступления с Россией нет, все вопросы решаются в ходе двусторонних встреч.

"Вы должны знать, что Россия как суверенное государство в отношении этого уголовного дела сама проводит расследование, сама выдвигает обвинение и сама рассматривает. Но если, в соответствии с соглашением о правовом сотрудничестве, которое мы имеем с Россией, будет обращение к нам, мы готовы к сотрудничеству во всех вопросах", - заверил Вохидзода.

Вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall перед началом концерта группы "Пикник" ворвались несколько мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. Начался пожар. Погибли 144 человека.