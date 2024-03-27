Комитетам Думы поручено обдумать усиление безопасности культурных и массовых мероприятий

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин профильным комитетам проработать вопросы усиления безопасности культурных и массовых мероприятий, сообщила пресс-служба палаты.

Поручение адресовано комитету по культуре совместно с комитетом по безопасности и противодействию коррупции.

По словам председателя комитета по культуре Елены Ямпольской, поправки, регламентирующие исполнительскую деятельность, на площадке комитета уже обсуждаются: есть предложения МВД, депутатов и сенаторов.

Депутаты подняли эту тему после теракта в Crocus City Hall 22 марта.