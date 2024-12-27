СД Роснефти продлил полномочия Сечина в должности главного исполнительного директора на 5 лет

Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин Фото: AP/TASS

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" продлил полномочия Игоря Сечина в качестве главы компании, сообщила НК на ленте раскрытия в пятницу.

"Назначить с 1 января 2025 года Сечина Игоря Ивановича на должность главного исполнительного директора ПАО "НК "Роснефть" сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Предыдущее решение совета директоров о полномочиях Сечина как СЕО "Роснефти" было принято 21 мая 2020 года и вступало в силу с 24 мая.

Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был председателем совета директоров. Срок первого контракта Сечина составлял три года, 24 мая 2015 года он был продлен на пять лет.

"Роснефть" - крупнейшая нефтяная компания в России. В 2023 году НК добыла 193,6 млн тонн нефти и 92,7 млрд куб. м газа. Выручка "Роснефти" составила 9,2 трлн руб., чистая прибыль - 1,3 трлн руб.

Основными акционерами компании являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из капитала "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.