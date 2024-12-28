Два человека получили ранения из-за атаки дронов ВСУ в Белгородской области

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Красногвардейском районе Белгородской области в результате атаки дронов ВСУ ранены два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ночь на субботу.

"В селе Палатово в результате детонации беспилотника ранены двое. Пострадавших с осколочными ранениями бригады СМП доставляют в Красногвардейскую ЦРБ", - написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что также повреждены три жилых дома.

Кроме этого, в селе Верхососна из-за удара беспилотника повреждена линия электропередачи. "Село временно остаётся без света. Аварийные бригады занимаются восстановлением подачи электричества", - отметил Гладков.