Средства ПВО за ночь ликвидировали 56 украинских дронов над тремя регионами РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В ночь на субботу средства ПВО ликвидировали 56 украинских беспилотников в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов. 11 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 28 - над территорией Воронежской области и 17 - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении ведомства.

В Воронежской области в результате падения сбитого беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге, ожидаются задержки поездов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.