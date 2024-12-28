Путин подписал закон, позволяющий исключить "Талибан" из списка запрещенных

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности исключения движения "Талибан" из списка запрещенных в России террористических организаций, сообщает официальный портал правовой информации. В настоящее время организация запрещена в РФ.

Согласно закону, запрет деятельности может быть временно приостановлен по решению суда РФ на основании заявления генпрокурора РФ при наличии данных о том, что такая организация прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма.

Сейчас в законодательстве РФ не предусмотрен механизм, допускающий приостановление запрета деятельности такой организации. И одобренный закон призван устранить этот пробел.

После вступления в законную силу судебного решения сопутствующие изменения будут вноситься в список террористических организаций.

Законом также вносятся корреспондирующие изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ, а также в федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".