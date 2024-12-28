Кабул сообщил об атаках ряда районов Пакистана в ответ на удары по Афганистану

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Минобороны Афганистана в субботу завили, что военные силы атаковали несколько мест в Пакистане в ответ на удары пакистанской авиации по афганской территории, сообщают западные СМИ.

"В рамках ответных мер с юго-востока Афганистана нанесли удары по нескольким местам за "воображаемой линией" - по центрам и укрытиями враждебных сил и тех, кто их поддерживает, кто организовал и координировал атаки в Афганистане", - говорилось в заявлении ведомства.

СМИ уточняют, что "воображаемой линией" афганские власти называют границу Афганистана с Пакистаном. Границу, также носившую название Линия Дюранда, установили в 1893 году между Эмиратом Афганистан и Британской Индией. С конца британского колониального управления в Южной Азии в 1947 году власти Афганистана перестали признавать эту границу.

Данных о пострадавших в ходе ударов Афганистана и о том, какие районы подверглись атакам, не поступали.

Ранее на этой неделе контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) осудило авиаудар Пакистана по юго-востоку Афганистана, который, по данным Кабула, унес жизни 46 человек. В министерстве обороны Афганистана пообещали дать ответ Пакистану из-за гибели жителей и за нарушения суверенитета страны.

В свою очередь по данным информационных источников, близких к пакистанской армии, в ходе ударов по афганской провинции Пактика ВВС Пакистана разрушили четыре базы группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ) и уничтожили нескольких ее бойцов.

ТТП - действующая на севере Пакистана группировка. Формально она не входит в афганское движение "Талибан". За последние месяцы ТТП нарастила атаки на вооруженные силы Пакистана. Власти Пакистана обвиняют афганский "Талибан" в предоставлении укрытий членам ТТП.