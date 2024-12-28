В вопросах крушения самолета AZAL Песков просит ориентироваться на информацию Росавиации

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле видели заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о причинах крушения самолета 25 декабря в Казахстане, однако призвали дождаться результатов расследования.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление Кирби о том, что самолет, разбившийся в Казахстане, мог быть сбит российской системой ПВО, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле "видели эти высказывания".

Вместе с тем Песков призвал обратить внимание на вчерашнее заявление главы Росавиации о готовности России оказать всестороннюю поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин крушения самолета.

"Эта готовность России была заявлена. Ждем результатов расследования. И, конечно, здесь неуместно что-то говорить со стороны администрации президента. В данном случае прошу вас ориентироваться на заявление главы Росавиации", - подчеркнул Песков.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау (Казахстан). На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек.