Москва опровергла слухи о переговорах о выработке версии авиакатастрофы в Актау

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российский МИД опроверг появившиеся в интернете публикации, в которых утверждалось, что сотрудники центрального аппарата МИД России обсуждали с азербайджанскими и казахстанскими коллегами вопрос о выработке версии авиакатастрофы в Актау.

"В Cети с подачи находящихся в натовских странах иноагентов распространяется фейк о том, что некие высокопоставленные сотрудники Центрального аппарата МИД России якобы вели переговоры с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий случившейся 25 декабря 2024 года авиакатастрофы в городе Актау", - заявило ведомство.

"Никаких переговоров на этот счет с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось", - подчеркнули на Смоленской площади.

Там отметили, что "расследование причин авиакатастрофы осуществляется профильными ведомствами".

"Очевидно, что за подобной злонамеренной дезинформацией стоит политический заказ. Считаем попытки сделать пиар на трагедии людей недостойными и неприемлемыми", - заявили в МИД.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау. На борту находились 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Киргизии. Погибли 38 человек. Катастрофу расследуют в России, Казахстане и Азербайджане.