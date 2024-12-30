Повторные выбросы мазута обнаружены на отдельных участках пляжей Анапы

Работа волонтеров и экстренных служб в Анапе после разлива мазута в Черном море Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Новых выбросов мазута в Темрюкском районе Кубани после ЧП с крушением танкеров не обнаружено, на береговой линии Анапы имеются повторные выбросы, сообщает в понедельник оперативный штаб Краснодарского края.

"В Темрюкском районе 30 декабря новых выбросов не зафиксировано. Работы продолжаются на всех участках, в том числе на том, который добавился накануне - 7 км от мыса Тузла в сторону мыса Панагия. На береговой территории Анапы обнаружены повторные выбросы на отдельных участках пляжей - это небольшие пласты мазута у берега", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последствия повторных выбросов ликвидируются сотрудниками муниципалитетов, спасателями, добровольцами.

ЧП с танкерами

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 50 км.

Общая протяженность зоны мониторинга на побережье Краснодарского края составляет 220 км. К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 360 единиц техники. С начала ликвидации последствий выбросов убрали почти 64 тыс. тонн загрязненного песка.

На территории четырех поселений Темрюкского района и в станице Благовещенской близ Анапы был введен режим ЧС.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на всей территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.