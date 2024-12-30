После ракетного обстрела Курской области повреждены жилые дома и линии электропередач

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В результате ракетной атаки на Курскую область в Льгове повреждены линии электропередачи, жилой дом, а также ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В результате ракетного обстрела ВСУ серьёзные повреждения получил один восьмиквартирный двухэтажный дом, всем жителям было предложено разместиться в ПВР (...) временно отключено газоснабжение наиболее пострадавшего восьмиквартирного дома", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, в нескольких домах выбиты окна, незначительно посечены стены. В двух из них случились незначительные возгорание, их потушили.

"За медицинской помощью обратилась одна 86-летняя женщина, которой в квартире посекло ноги осколками стёкол. Ей оказана медицинская помощь", - сообщил губернатор.

По информации главы региона повреждены две линии электропередачи - две улицы обесточены. К настоящему времени в большинстве домовладений свет восстановлен, добавил Хинштейн.

"На месте работают аварийные и коммунальные службы", - написал губернатор.