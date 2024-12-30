Поиск

После ракетного обстрела Курской области повреждены жилые дома и линии электропередач

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В результате ракетной атаки на Курскую область в Льгове повреждены линии электропередачи, жилой дом, а также ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В результате ракетного обстрела ВСУ серьёзные повреждения получил один восьмиквартирный двухэтажный дом, всем жителям было предложено разместиться в ПВР (...) временно отключено газоснабжение наиболее пострадавшего восьмиквартирного дома", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, в нескольких домах выбиты окна, незначительно посечены стены. В двух из них случились незначительные возгорание, их потушили.

"За медицинской помощью обратилась одна 86-летняя женщина, которой в квартире посекло ноги осколками стёкол. Ей оказана медицинская помощь", - сообщил губернатор.

По информации главы региона повреждены две линии электропередачи - две улицы обесточены. К настоящему времени в большинстве домовладений свет восстановлен, добавил Хинштейн.

"На месте работают аварийные и коммунальные службы", - написал губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Хинштейн Курская область Льгов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Семеро подростков ранены при взрыве неустановленного устройства в Лисичанске

ВСУ вновь атаковали курский Льгов

Что произошло за день: понедельник, 30 декабря

Разлив мазута в Керченском проливе

В Крыму после крушения танкеров вывезли 226 тонн загрязненного мазутом песка

Разлив мазута в Керченском проливе

Около 70 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрано с побережья Кубани

Около 70 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта собрано с побережья Кубани
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150

Разлив мазута в Керченском проливе

Работы по первичной очистке от мазута завершены на части пляжей Анапы

Работы по первичной очистке от мазута завершены на части пляжей Анапы

Синоптики пообещали москвичам "волшебную" новогоднюю ночь

Синоптики пообещали москвичам "волшебную" новогоднюю ночь

Путин подписал указ об урегулировании правового положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о переходе под контроль России Новооленовки в ДНР

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5623 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе94 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау69 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов178 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });