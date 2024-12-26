Поиск

Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта приостановлено в Севастополе, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем телеграм-канале в четверг.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

Причины приостановки не уточняются, но губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил об объявлении воздушной тревоги в городе.

Также в четверг приостановили движение по Крымскому мосту, оно все еще перекрыто.

Севастополь Крымский мост
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сергей Боярский опроверг планы ввести штрафы за использование VPN

Ограничена работа аэропортов Москвы и Калуги

Ограничена работа аэропортов Москвы и Калуги

Алексей Лихачев возглавил медиарейтинг бизнес-персон за 2024 год

Минтранс рассказал о подготовке к откачке мазута из затонувших танкеров "Волгонефть"

Минтранс рассказал о подготовке к откачке мазута из затонувших танкеров "Волгонефть"

Путин подписал закон об отчислении 3% от дохода за рекламу в интернете

Магазинам и ресторанам могут резко повысить обязательную долю российских вин

Магазинам и ресторанам могут резко повысить обязательную долю российских вин

Глава Кубани попросил привлечь федеральные ресурсы для утилизации загрязненного грунта

Сбер предложил инвестировать в ДТ и бензин в формате ЦФА на основе данных СПбМТСБ

Поставки мандаринов из Абхазии в РФ в октябре-декабре резко выросли

Поставки мандаринов из Абхазии в РФ в октябре-декабре резко выросли

В ЛНР частично приостановят режим комендантского часа на новогодние праздники

Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2072 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5599 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall327 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России37 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова13 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });