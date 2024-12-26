Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта приостановлено в Севастополе, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем телеграм-канале в четверг.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

Причины приостановки не уточняются, но губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил об объявлении воздушной тревоги в городе.

Также в четверг приостановили движение по Крымскому мосту, оно все еще перекрыто.