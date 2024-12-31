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Что случилось этой ночью: вторник, 31 декабря

Суд выдал ордер на арест Юн Сок Еля, в Смоленской области загорелась нефтебаза, семеро подростков пострадали в Лисичанске

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Южной Корее суд санкционировал арест отстраненного от власти президента Юн Сок Еля, обвиняемого в попытке мятежа и злоупотреблении властью из-за введения в стране военного положения. Следователи запросили ордер на арест после того, как Юн Сок Ель проигнорировал три повестки о явке на допрос.

- Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 68 беспилотников над российскими регионами. В Смоленской области падение обломков дрона вызвало разлив топлива и пожар на нефтебазе в Ярцевском районе, сообщил губернатор Василий Анохин. По его данным, угрозы жилым объектам нет. Спасательные службы осуществляют локализацию последствий.

- Семеро подростков получили ранения в результате подрыва неустановленного устройства в городе Лисичанск, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Пострадавшие госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу и другие медучреждения региона.

- Трех пострадавших при крушении самолета AZAL Embraer 190 доставили из Актау в Баку, сообщил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев. Они находятся в реанимационном отделении, их состояние стабильное, средней тяжести.

- В Белоруссии продлили на год запрет на импорт некоторых товаров и услуг из недружественных стран. В их числе пиво, сброженные напитки, средства для ухода за кожей, дезодоранты, ковры, одежда, обувь и др.

- Израильские ВВС перехватили ракету, запущенную с территории Йемена, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Ранее в нескольких районах в центральной части Израиля сработали сирены, предупреждающие о воздушном нападении.

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