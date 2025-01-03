Пятно мазута дошло до Севастополя

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Пятно мазута впервые зафиксировали в Севастополе, сообщил в пятницу губернатор города Михаил Развожаев.

"До Севастополя сегодня дошло небольшое мазутное пятно 1,5 на 1,5 метра, его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что также обнаружены несколько птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега.

Сотрудники МЧС вместе с Севприроднадзором займутся сбором пятна мазута. Также в ветеринарном центре в городе развернули пункт приема птиц.

Пятна мазута с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, ранее в Севастополе не фиксировались. В Крыму первые выбросы нефтепродуктов зафиксировали 21 декабря, с тех пор новые участки загрязнения обнаруживают почти каждый день, кроме периода с 30 декабря по 1 января. Всего в республике, по данным на четверг, собрано и вывезено 229 тонн загрязненного мазутом песка.