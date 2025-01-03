Мазут загрязнил уже 18 км побережья Крыма

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Протяженность береговой линии Крыма, на которой в пятницу обнаружили новые выбросы мазута, увеличилась до 18 километров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"Незначительные загрязнения наблюдаются по протяженности береговой линии. Всего загрязнено - 18 км побережья", - говорится в сообщении.

В МЧС уточнили что из-за сильного ветра и сильных волн выброс мелкой фракции мазута фиксируется в Ленинском районе республики на участке от села Яковенково до Опукского заповедника.

Ранее в пятницу в Ленинском районе зафиксировали выброс мазута на трехкилометровом участке побережья. К уборке территории привлекли более 100 человек и 12 единиц техники.

В целом загрязнения нефтепродуктами от потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров отмечаются с 21 декабря. С тех пор убрано 229 тонн загрязненного грунта. Также в пятницу впервые обнаружили пятно мазута около Севастополя.