В Крыму вновь зафиксирован новый выброс мазута

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Новый выброс мазута зафиксирован в Крыму на трехкилометровом участке, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС РФ.

"При проведении мониторинга в Крыму выявлено новое незначительное загрязнение нефтепродуктами в селе Яковенково Ленинского района - 3 тысячи метров береговой линии", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что зафиксирован выброс мелкой фракции мазута. Уборкой загрязненного грунта занимаются более 50 человек с привлечением семи единиц техники.

Накануне после трехдневного перерыва вновь произошел выброс мазута на побережье Крыма - нефтепродукты нашли на двух участках в Керчи и Ленинском районе общей протяженностью более 4 км. Работы по их расчистке были завершены в тот же день.

Выбросы мазута с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, впервые зафиксировали на берегу Крыма 21 декабря. По данным на 2 января, было обследовано 1,8 тыс. км береговой линии (в том числе повторно), собрано и вывезено 229 тонн загрязненного мазутом песка, очищено 48,5 км береговой линии. В Крыму также спасено 168 птиц.