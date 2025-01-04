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В Севастополе объявлен режим ЧС регионального характера из-за выброса мазута

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Режим ЧС регионального характера объявлен в Севастополе после обнаружения выбросов мазута с потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе, сообщил в субботу губернатор региона Михаил Развожаев.

"Сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор также уточнил данные по новым выбросам мазута, обнаруженным в субботу на территории Севастополя. По его словам, на площади 100 кв. метров обнаружен выброс нефтепродуктов на берегу пляжа "Звездный берег", его уже расчистили. Также пятна найдены на пляжах "Голубая бухта" и "Нахимовец".

"Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем", - добавил он.

В пятницу Развожаев сообщил, что в акватории впервые обнаружено пятно мазута, оно было размером 1,5 на 1,5 метра, его быстро убрали. Позднее в тот же день выброс нефтепродуктов зафиксировали на берегу - на пляже Серебряный. Утром в субботу его расчистили.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона. 26 декабря был введен режим ЧС федерального уровня, 28 декабря - режим техногенной ЧС регионального характера в Крыму.

В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря.

Хроника 15 декабря 2024 года – 04 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Севастополь Крым Керченский пролив Михаил Развожаев
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