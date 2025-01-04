ВМФ РФ получил в прошлом году около 30 кораблей и подлодок

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Военно-морской флот РФ в 2024 году был усилен около 30 кораблями и подводными лодками, сообщил главком Александр Моисеев.

"В 2024 году ВМФ пополнился около 30 кораблями различных классов и судами обеспечения, в том числе дизель-электрической подводной лодкой "Кронштадт" и малым ракетным кораблем "Амур", - сообщил Моисеев, чьи слова привели в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ в субботу.

"В декабре истекшего года завершились испытания и был принят в состав ВМФ атомный подводный ракетный крейсер "Архангельск" проекта "Ясень-М", который вошел в состав Северного флота, малый ракетный корабль "Туча" проекта "Каракурт" для Черноморского флота, а также был спущен на воду новейший патрульный корабль ледового класса "Николай Зубов" проекта 23550", - сказал Моисеев.

По его словам, процесс оснащения ВМФ новыми кораблями и образцами вооружения будет "планомерно продолжен" в 2025 году.