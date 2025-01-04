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Глава Севастополя заявил, что загрязнения мазутом в городе не носят массовый характер

Глава Севастополя заявил, что загрязнения мазутом в городе не носят массовый характер
Пляж Учкуевка в Севастополе. Архивное фото
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Волонтеров подключат к ликвидации загрязнения мазутом пляжей в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Это все пока не носит характер массового загрязнения, но тем не менее следы мазута появляются, видны, остаются на камнях, это, конечно, надо ликвидировать, побережье достаточно обширное. Часть необходимых защитных средств закуплена, часть необходимо докупить, и будем уже тогда волонтерские группы привлекать, оперативно убирать с побережья то, что будет выносить. Надеемся, это будет иметь эпизодический, не массовый характер", - сказал Развожаев.

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Ранее в пятницу Развожаев сообщил об обнаружении пятна мазута с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров в море у Балаклавской бухты, единичные небольшие пятна мазута впервые нашли и на берегу – на пляже Серебряный в водорослях и на камнях. До этого в Севастополе пятен нефтепродуктов с этих судов не отмечалось. Помимо этого, были обнаружены несколько птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега. В Крыму первые выбросы мазута зафиксировали 21 декабря.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

К ликвидации ЧС привлечены, с учетом волонтеров, более 10 тыс. человек и 700 единиц техники. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани вывезено 86 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 04 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Севастополь Крым Михаил Развожаев Керченский пролив Краснодарский край
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