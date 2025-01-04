Военные РФ обещали ответить на вчерашнюю попытку удара ATACMS по Белгородской области

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что Украина пыталась 3 января ударить ракетами ATACMS по Белгородской области, примут ответные меры.

"3 января 2025 года с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по Белгородской области оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве напомнили, что все ракеты были сбиты боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ".

"На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры", - отметили в ведомстве.