Путин назвал минимальным ущерб от ударов ракетами ATACMS по РФ

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ущерб от недавних ударов со стороны Украины американскими ракетами ATACMS по российским регионам был минимальным, заявил президент РФ Владимир Путин.

"После ответа "Орешником" дважды использовались ATACMS в Курской области. Ущерб минимальный, но на сам факт использования не можем не обратить внимание", - сказал Путин журналистам.

Он напомнил, что Россия накануне ночью уже нанесла ответные удары.

Во вторник, 26 ноября, Минобороны РФ сообщило, что "за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области".

"В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства", - заявили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, 23 ноября ВСУ нанесли удар пятью ракетами ATACMS в районе населенного пункта Лотаревка (37 км северо-западнее Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

"В ходе противоракетного боя боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, три ракеты ATACMS были уничтожены, а две - достигли цели. В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие", - сказано в сообщении.

По информации Минобороны РФ, 25 ноября ВСУ нанесли удар восемью ракетами ATACMS по аэродрому "Курск - Восточный" (населенный пункт Халино).

"Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.