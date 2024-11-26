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Военные РФ готовят ответ на удары ВСУ ракетами ATACMS по Курской области

В результате атак есть пострадавшие среди российских военных

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что Украина за три дня дважды применяла ракеты западного производства против объектов в Курской области, Минобороны РФ готовит ответ на эти удары.

"По подтвержденным данным, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области", - говорится в заявлении министерства.

"В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства", - сообщило Минобороны РФ.

"Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся", - заявило военное ведомство.

По данным Минобороны РФ, 23 ноября ВСУ нанесли удар пятью ракетами ATACMS в районе населенного пункта Лотаревка (37 км северо-западнее Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

"В ходе противоракетного боя боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, три ракеты ATACMS были уничтожены, а две - достигли цели. В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие", - сказано в сообщении.

По информации Минобороны РФ, 25 ноября ВСУ нанесли удар восемью ракетами ATACMS по аэродрому "Курск - Восточный" (населенный пункт Халино).

"Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

ATACMS - американская тактическая баллистическая ракета класса "земля-земля".

Ранее в Москве заявили, что разрешение Киеву наносить удары американским оружием вглубь России ознаменует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине.

Накануне советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев имеет право использовать американские ракеты ATACMS "для ударов по конкретным типам целей" в РФ, если это необходимо для самообороны.

Ранее в этом месяце The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

О снятии ограничений на применение Украиной американского оружия для ударов вглубь России заявил также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Минобороны РФ ВСУ Украина Курская область ATACMS
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