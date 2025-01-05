В попавшем в ДТП в Карелии автобусе не было организованных туристов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Среди пассажиров туристического автобуса, попавшего в ДТП в Карелии, не было клиентов крупных федеральных туроператоров, сообщает в воскресенье Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По информации федеральных туроператоров на данный час, среди пассажиров автобуса их клиентов не было", - говорится в сообщении.

В воскресенье туристический автобус направлялся в горный парк "Рускеала" по автомобильной дороге А-121 Ляскела - Питкяранта, на 302 километре водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся.

В нем находились 43 пассажира, в том числе и несовершеннолетние дети. Путешественники приехали из Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.

В ДТП пострадали 14 человек, 12 из них госпитализированы. В следственном управлении СК РФ по Карелии по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).