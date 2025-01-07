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Православные верующие празднуют Рождество

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Православные верующие этой ночью начали отмечать один из главных церковных праздников - Рождество Христово.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции совершает в храме Христа Спасителя главную рождественскую службу.

Обращаясь к телезрителям перед началом ее трансляции, он призвал помнить, что Бог - это добро, добавив, что разделять добро с другими - христианское предназначение.

Президент РФ Владимир Путин встречает Рождество Христово в Москве в храме Георгия Победоносца на Поклонной Горе.

В общей сложности торжественные богослужения проходят более чем в 500 православных храмах Москвы и в десятках тысяч церквей Московского патриархата по всему миру.

Родившегося Спасителя 7 января по юлианскому календарю славят не только в Русской православной церкви, но также в Иерусалимской, Сербской, Грузинской и Польской церквях.

С этого дня и вплоть до праздника Крещения Господня (19 января) у православных будут продолжаться святки - святые и радостные дни, когда люди отмечают рождение Спасителя. Традиция многодневных святок восходит к практике древней Церкви, когда Рождество и Крещение отмечались вместе как одно событие Богоявления.

По мнению историков, сама дата празднования Рождества принята с некоторой долей условности, поскольку во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь, который зачастую сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением. Тем не менее именно этот день освящен церковной традицией, насчитывающей около 2 тыс. лет.

РПЦ Рождество
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