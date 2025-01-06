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В канун Рождества патриарх Кирилл призвал молиться о наступлении справедливого мира

В канун Рождества патриарх Кирилл призвал молиться о наступлении справедливого мира
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - За час до полуночи в храме Христа Спасителя в Москве по традиции началось патриаршее рождественское богослужение, перед началом которого предстоятель Русской Православной Церкви поздравил телезрителей, наблюдающих за службой по трансляции.

"Будем просить Господа, чтобы и на поле брани прекратилась междоусобица, та страшная, которая терзает народы, принадлежащие к единой Святой Руси, к исторической Руси. Будем молиться, чтобы наступил мир и одновременно справедливость, потому что мир без справедливости непрочен и даже иногда опасен", - сказал патриарх.

Он отметил, что "добро победить невозможно, потому что добро от Бога, а с Богом не может справиться никакая дьявольская сила, тем более человеческая". При этом разделять добро с другими - наше христианское предназначение, добавил патриарх Кирилл.

"Добро там, где мы больше отдаем, чем принимаем... Не у каждого есть что-то, что он может отдать, но у каждого все-таки есть что-то, чем можно поделиться - своим временем, своей заботой, своей лаской, своим уважением, а может, и своими материальными средствами, если есть такая возможность", - сказал глава РПЦ.

Поздравляя верующих с праздником, он пожелал каждому христианину и всему народу "никогда не терять надежду на Бога и всегда помнить, что там, где Бог, там сила и там победа".

патриарх Кирилл РПЦ
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