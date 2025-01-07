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Путин встречает Рождество в храме на Поклонной горе в Москве

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин встречает Рождество Христово в Москве в храме Георгия Победоносца на Поклонной Горе.

Патриаршее подворье храм великомученика Георгия Победоносца был заложен в честь Победы в Великой Отечественной войне патриархом Алексием II 9 мая 1994 года. Строительство велось на средства города Москвы.

Храм выстроен в русском стиле с добавлением элементов модернизма. Автором проекта стал архитектор Анатолий Полянский, но строительство храма завершилось уже после его кончины, и с некоторыми изменениями. Иконостас был выполнен иконописцем Александром Чашкиным. Бронзовые барельефы - работы советского, грузинского и российского художника-монументалиста и скульптора Зураба Церетели, мозаичные иконы - Евгения Ключарева.

Открытие храма состоялось в 1995 году и было приурочено к 50-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников. При этом на Пасху он чаще бывает в Москве, в храме Христа Спасителя, а Рождество, как правило, встречает за пределами столицы.

В прошлом году Путин встречал Рождество вместе с семьями военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, в храме Спаса Нерукотворного Образа в резиденции Ново-Огарево. Там же он присутствовал на рождественской службе в 2022 году.

В 2023 году глава государства впервые за много лет встречал Рождество в Благовещенском соборе, который является одним из древнейших храмов Московского Кремля.

До этого в Москве на 7 января глава государства оставался лишь дважды: в 2001 году он отстоял службу в храме Христа Спасителя, и в 2000-м - Путин, тогда еще исполняющий обязанности президента РФ, побывал на праздничной службе в храме Троицы Животворящей на Воробьевых горах.

В 2021 году президент присутствовал на Рождественском богослужении в уникальном островном храме Николая Чудотворца на Липне XIII века, куда можно добраться только на катере или зимой по льду.

В 2020 и 2019 году Путин приезжал на Рождество в Спасо-Преображенский собор Петербурга, где был крещен в младенчестве.

В 2018 году глава государства встречал Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, в 2017 году - в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода. В 2016 году - в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где были крещены его родители. Сюда же он приезжал на Рождество в 2011 году.

В разные годы Путин также посещал рождественские службы в храмах Сочи, в Селище Костромской области, в поселке Соломенное в Карелии, в Великом Устюге.

В 2006 году Путин встречал Рождество в одной из церквей Якутска, где в это время стоял 50-градусный мороз.

Владимир Путин Москва
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