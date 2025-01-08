Поиск

Оперштаб Кубани сообщил об усилении группировки Морспасслужбы для поиска мазута

Оперштаб Кубани сообщил об усилении группировки Морспасслужбы для поиска мазута
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Группировку Морспасслужбы для поиска мазута в акватории Черного моря усилили, сообщил оперштаб Кубани в среду.

"Руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов рассказал об усилении группировки судов, которые проводят мониторинг акватории (...) Сейчас в зоне ЧС задействованы 25 судов Морспасслужбы", - говорится в сообщении.

В РоссииБолее 38 кв. километров акватории Керченского пролива очищено от нефтепродуктовБолее 38 кв. километров акватории Керченского пролива очищено от нефтепродуктовЧитать подробнее

Во вторник сообщалось, что все суда в зоне ЧС в Черном море задействовали для мониторинга акватории: при обнаружении нефтепродуктов их капитаны будут информировать Морспасслужбу. Также сообщалось об усилении патрулирования акватории в прибрежных районах моря: вдоль береговой линии Анапы задействовали 10 маломерных судов ГИМС МЧС России, муниципальной службы спасения и Морспасслужбы.

"При обнаружении нефтяной пленки - обрабатывают поверхность воды сорбентом, также при хорошей погоде возобновляют водолазные спуски для контроля за состоянием затонувших частей танкеров", - добавили в среду в оперштабе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани собрано более 129 тыс. тонн песка с мазутом.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На атакованном дронами промпредприятии в Энгельсе есть повреждения

Обломки БПЛА упали на промышленный объект в саратовском Энгельсе

Разлив мазута в Керченском проливе

Восемь новых выбросов нефтепродуктов обнаружено на побережье Крыма

Разлив мазута в Керченском проливе

Почти 130 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с Черноморского побережья Кубани

Почти 130 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с Черноморского побережья Кубани

Что произошло за день: вторник, 7 января

Разлив мазута в Керченском проливе

На побережье Евпатории обнаружены загрязненные мазутом участки

На побережье Евпатории обнаружены загрязненные мазутом участки

В Госдуме поддержали решение Минобрнауки об отказе от бакалавриата

В Госдуме поддержали решение Минобрнауки об отказе от бакалавриата
Разлив мазута в Керченском проливе

Более 38 кв. километров акватории Керченского пролива очищено от нефтепродуктов

Более 38 кв. километров акватории Керченского пролива очищено от нефтепродуктов

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Путин встречает Рождество в храме на Поклонной горе в Москве

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе159 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2083 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии143 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5665 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });