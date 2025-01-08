Оперштаб Кубани сообщил об усилении группировки Морспасслужбы для поиска мазута

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Группировку Морспасслужбы для поиска мазута в акватории Черного моря усилили, сообщил оперштаб Кубани в среду.

"Руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов рассказал об усилении группировки судов, которые проводят мониторинг акватории (...) Сейчас в зоне ЧС задействованы 25 судов Морспасслужбы", - говорится в сообщении.

Во вторник сообщалось, что все суда в зоне ЧС в Черном море задействовали для мониторинга акватории: при обнаружении нефтепродуктов их капитаны будут информировать Морспасслужбу. Также сообщалось об усилении патрулирования акватории в прибрежных районах моря: вдоль береговой линии Анапы задействовали 10 маломерных судов ГИМС МЧС России, муниципальной службы спасения и Морспасслужбы.

"При обнаружении нефтяной пленки - обрабатывают поверхность воды сорбентом, также при хорошей погоде возобновляют водолазные спуски для контроля за состоянием затонувших частей танкеров", - добавили в среду в оперштабе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани собрано более 129 тыс. тонн песка с мазутом.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.