Почти 130 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с Черноморского побережья Кубани

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - После крушения танкеров с нефтепродуктами с пляжей Черноморского побережья Краснодарского края вывезено более 129 тыс. тонн загрязненного мазутом песка, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

"На площадку временного хранения в хуторе Воскресенском вывезли уже 95 тыс. тонн замазученного песка. Благодарен за это добровольцам, сотрудникам муниципальных администраций, спасательных служб и МЧС. Их усилиями с побережья собрано и вывезено всего более 129 тыс. тонн песка с нефтепродуктами. Сегодня трудились 6,8 тыс. человек, задействовано 650 единиц техники", - написал Кондратьев.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.