Более 38 кв. километров акватории Керченского пролива очищено от нефтепродуктов

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В МЧС РФ сообщили во вторник, что более 38 квадратных километров акватории Керченского пролива очищено от нефтепродуктов после крушения танкеров.

"В Керченском проливе обследовано 1 383 кв. км. акватории, обработано 38,3 кв. км", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В акватории от порта Анапа до села Витязево абсорбируется мазут 10 маломерными судами ГИМС МЧС России, муниципальной службой спасания и Морспасслужбой. За сутки обработано 20 км акватории береговой линии. В порту Анапы собраны свыше 14 тыс. кг нефтесодержащих отходов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани собрано более 118 тыс. тонн песка с мазутом.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона. 26 декабря правительственная комиссия под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова приняла решение о введении ЧС федерального уровня.