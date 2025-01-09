Песков возложил на Киев и Кишинев ответственность за газовый кризис в Приднестровье

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Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Кремле назвали кризисной ситуацию с газоснабжением в Приднестровье и возложили ответственность за нее на Киев и Кишинев.

"На протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. Сейчас из-за решения Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности. Ситуация, действительно, кризисная", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос, через какую страну будет получать российский газ Словакия, он отвечать отказался.

"Действительно, в Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении более конкурентоспособного российского природного газа, и эти страны хотят его покупать. И поставки такого газа могут делать народное хозяйство и экономику этих стран более конкурентоспособными", - отметил он.

7 января стало известно, что "Молдовагаз" и молдавское госпредприятие Energocom провели контрольную закупку газа в Болгарии, и опробовали его доставку в Приднестровье по Трансбалканскому коридору. Молдавские компании предложили помощь Приднестровью в покупке газа на европейском рынке и доставке его в Приднестровье. Однако предприятие "Тираспольтрансгаз" отказалось от помощи, заявив, что "этот газ будет обходится дорого", а потому Приднестровье будет ждать возобновления поставок газа от ПАО "Газпром".

И.о. председателя АО "Молдовагаз" Вадим Чебан подтвердил, что "Тираспольтрансгаз" отказался от предложенной Кишиневом помощи в поставках газа с европейских рынков.

Лидер Тирасполя Вадим Красносельский заявил, что он "не слышал о предложении о помощи со стороны Кишинева".

Пресс-секретарь правительства Молдавии Даниэль Вода представил официальный документ, которым Кишинев уведомил Тирасполь о возможности помощи региону. По его словам, предложение было отвергнуто.