Молдавия покрывает дефицит электроэнергии за счет импорта из Румынии

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Молдавия обеспечена электроэнергией в достаточном количестве, сообщила в четверг пресс-служба государственной компании "Энергоком".

Согласно сообщению, за минувшие сутки нехватка электроэнергии внутреннего производства была полностью покрыта за счет подписанного контракта с Румынией, без необходимости экстренных и аварийных закупок в часы пик.

Таким образом, 1-2 января местные теплоцентрали произвели более 37% необходимой электроэнергии, возобновляемые источники генерации электроэнергии - более 12%. Недостающая электроэнергия в объеме почти 50% была импортирована из Румынии.

С 1 января поставки электроэнергии с Молдавской ГРЭС (в Приднестровье) полностью прекращены, так как на предприятии работают только два блока из четырех. В связи с прекращением подачи газа, станция переведена на уголь, и вырабатывает электроэнергию только для бытовых потребителей и предприятий жизнеобеспечения Приднестровья.

Ранее правый берег Днестра покупал на левом берегу до 80% электроэнергии. Она вырабатывалась с использованием российского газа, за который Тирасполь "Газпрому" не платил.

С 1 января в Молдавии вступили в силу меры по экономии электроэнергии. Согласно плану, утвержденному в конце декабря Национальной Комиссией по чрезвычайным ситуациям, общественные и коммерческие здания с 1 января сократили внутреннее освещение, как минимум, на 30% там, где это технически возможно. Обязательным стало полное отключение света в помещениях, не задействованных в рабочем процессе. Кроме того, с 1 января сокращено наполовину праздничное освещение в Кишиневе.

С 1 января весь объем электроэнергии, произведенный в Молдавии, направляется только на внутренний рынок. Экспорт возможен лишь в выходные и праздничные дни, в остальные часы действует запрет.

Как сообщалось, с 1 января ПАО "Газпром" прекратило поставку газа в Приднестровье. "Газпром" обосновал свое решение невыполнением договорных обязательств компанией "Молдовагаз", а также тем, что не погашен исторический долг в размере $709 млн.

В свою очередь, премьер Молдавии Дорин Речан обвинил "Газпром" в невыполнении договорных обязательств по поставке газа. Он напомнил, что по договору, подписанному 29 октября 2021 года сроком на пять лет, Молдавия не имеет задолженностей. Кроме того, власти Молдавии не признают "исторический долг", ссылаясь на результаты международного аудита. Официальный Кишинев обвинил Москву в "энергетическом шантаже" с целью дестабилизации ситуации в Молдавии.

При этом, Молдавия не потребляет российский газ с конца 2022 года. Весь объем газа (5,7 млн. кубов в сутки), который поступал от "Газпрома", направлялся в Приднестровье. Регион не платил за газ на протяжении многих лет, долг превышает $10 млрд.