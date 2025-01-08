Лидер Приднестровья не подтвердил наличие долга Тирасполя за российский газ

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что у региона нет долга за газ, так как это была "гуманитарно-техническая помощь" со стороны России.

Как сообщила пресс-служба президента непризнанной ПМР, об этом он заявил в среду на заседании Совета безопасности региона, где обсуждалась ситуация в энергетике.

Красносельский призвал Кишинев решать проблемы долга правого берега Днестра перед "Газпромом", подчеркнув, что у Приднестровья долга нет.

"Во всех переговорах долг Приднестровья перед "Газпромом" не звучит, он не в повестке дня. Звучит только долг между "Молдовагазом" и "Газпромом". Еще раз говорю, что наш долг - это гуманитарно-техническая помощь Приднестровью. Мы благодарны за ту помощь, которая оказывается Российской Федерацией. А вот по поводу долга между "Газпромом" и "Молдовагазом", господа, надо было решать, а не тянуть", - сказал Красносельский.

Он призвал Кишинев к возобновлению диалога по всем проблемам.

"Что касается развития отношений. Диалога на самом деле между Приднестровьем и Молдовой нет. К сожалению, нет. Я предлагал использовать все возможные средства, чтобы возобновить диалог на высшем уровне, но, как я уже сказал ранее, от Молдовы получали отказ. Без диалога не будет ничего. Если кто-то думает, что Приднестровье упадет на колени и будет проситься в Молдову, а вы будете издеваться над приднестровским народом, как это было и ранее, ничего не получится у вас. Ваши надежды не оправдаются. (...) На самом деле, мы сегодня можем прямо говорить о гуманитарной катастрофе, которая идет своим течением, набирая обороты. Мы ее сдерживаем, как можем, не допуская крайне негативных последствий, работаем над этим. И работали над этим весь прошлый год, готовясь, понимая, что такое может случиться. Хотелось до конца верить, что не произойдет, что как-то договорятся, но не получилось", - заявил Красносельский.

"Газпром" прекратил поставку газа в Приднестровье 1 января. Решение было обосновано невыполнением договорных обязательств компанией "Молдовагаз", а также тем, что не погашен исторический долг в размере $709 млн.

У национального газового оператора компании "Молдоавагаз" подписан контракт на поставку "Газпромом" 3,2 млрд кубометров газа в год (1,1 млрд для правобережной Молдавии и 2,1 млрд. для Приднестровского региона). Договор действует с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2026 года.

Однако после начала боевых действий на Украине "Газпром" сократил подачу газа Молдавии до 5,7 млн. кубометров в сутки, что составляет только 30% от потребляемого Молдавией газа в холодный период года. С момента этого сокращения российский газ в полном объеме "Молдовагаз" подавал Приднестровскому региону, откуда правобережная Молдавия получала более дешевую электроэнергию ($66 за 1 МВтч). При этом приднестровский регион за газ не платит "Газпрому". Долг, по оценкам Кишинева, превышает $11 млрд.