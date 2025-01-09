В Кремле не уточнили маршрут поставки российского газа в Словакию

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал уточнять, через территорию какой страны будет поступать в Словакию российский газ, отметив, что сложности с подобными поставками выгодны США, продающим Европе свой, более дорогой газ.

"Здесь я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, каким образом будут идти поставки российского газа в Словакию - через Украину или через Турцию.

"Действительно, в Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении более конкурентоспособного российского природного газа, и эти страны хотят его покупать. И поставки такого газа могут делать народное хозяйство и экономику этих стран более конкурентоспособными", - отметил он.

По словам Пескова, эти страны работают в собственных интересах.

"В остальном же, конечно, бенефициаром этой ситуации являются Соединенные Штаты Америки, которые существенно повысили поставки своего сжиженного природного газа по более высоким ценам", - сказал он.

Как считает Песков, это снижает конкурентоспособность европейской экономики и добавляет проблем гражданам европейских государств.

"Это та ситуация, которую, наверное, никто не может отрицать, которую просто можно и должно констатировать сейчас", - сказал он.