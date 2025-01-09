Что произошло за день: четверг, 9 января

Ситуация с выбросами мазута в Крыму, пожары в Калифорнии, одобрение правительством Армении проекта закона о вступлении в ЕС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин назвал "явно недостаточными" усилия по минимизации ущерба от разлива мазута в Керченском проливе. Президент РФ поручил разработать план подъема двух затонувших в Черном море танкеров.

- Впервые выбросы мазута зафиксированы в Черноморском районе на северо-западе Крыма. Режим ЧС муниципального характера введен на территории Евпатории и Сакского района Крыма, где ранее также были обнаружены выбросы.

- Правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в ЕС. Никол Пашинян заявил, что решение может быть принято лишь путем всенародного референдума. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Армении в ЕС - суверенное право страны, но быть членом двух разных международных организаций (ЕС и ЕАЭС) невозможно.

- Лесные пожары в Калифорнии уничтожили дома модели и актрисы Пэрис Хилтон, актера Энтони Хопкинса и других знаменитостей. Ранее в штате был объявлен режим бедствия.

- Произошел пожар на курской птицефабрике "Черкизово". Открытое пламя потушили. Возможная причина происшествия - возгорание электропроводки, информация об атаке БПЛА пока не подтвердилась.

- ВТБ завершил перевод отделений "Открытия" под свой бренд. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 1 января "Открытие" присоединилось к БМ-банку (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ).

- Китайская "Хуацзин" построит завод в городском округе Солнечногорск. Компания производит детали для грузовой прицепной техники.