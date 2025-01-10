Пожар на производстве ацетона в Гатчине локализован на площади 1,2 тыс. кв. м

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - -Распространение огня на территории завода, где производят ацетон, в Гатчине Ленинградской области удалось остановить на площади 1,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

Пожарно-спасательные подразделения Ленобласти продолжают тушение.

Утром в пятницу в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине загорелись два кирпичных здания на территории завода, где производят ацетон. Огонь охватил 1,6 тыс. кв. метров, позже площадь пожара выросла до 1,9 тыс. Возгоранию присвоили второй ранг сложности. По предварительной информации властей, произошел разлив ацетона.

Ранее сообщалось, что работники предприятия своевременно покинули опасную зону. Пострадавших на данный момент нет.