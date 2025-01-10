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Завод по производству ацетона загорелся в Гатчине Ленинградской области

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Крупный пожар тушат в Гатчине Ленинградской области на территории завода, где производят ацетон, сообщает комитет правопорядка и безопасности региона в своем телеграм-канале в пятницу.

"В районе 6 утра поступило сообщение о пожаре на территории завода по производству ацетона. По предварительной информации, горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона", - говорится в сообщении.

Пожару присвоен второй ранг.

Как уточняет пресс-служба правительства Ленинградской области, горят два кирпичных здания на территории завода на Индустриальной улице. По предварительной информации, работники предприятия своевременно покинули опасную зону.

В городе производится забор проб воздуха на содержание предельно допустимой концентрации опасных веществ.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что в Гатчине на территории промзоны горит двухэтажное кирпичное здание на площади 1,6 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ленинградская область Гатчина МЧС РФ
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