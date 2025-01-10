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Открытый огонь на производстве ацетона в Гатчине потушили

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Пожарные потушили отрытое горение на территории завода, где производят ацетон, в Гатчине Ленинградской области, сообщает в пятницу комитет правопорядка и безопасности региона.

Работа по полной ликвидации возгорания продолжается.

К тушению привлекли пожарный поезд, который доставил 120 тонн воды и 5 тонн пенообразователя, сообщает Октябрьская железная дорога в своем телеграм-канале.

Утром в пятницу в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине загорелись два кирпичных здания на территории завода, где производят ацетон. Огонь охватил 1,6 тыс. кв. метров, позже площадь пожара выросла до 1,9 тыс. Локализовать его удалось на площади 1,2 тыс. кв. метров.

Возгоранию присвоили второй ранг сложности.

По предварительной информации властей, произошел разлив ацетона.

Ранее сообщалось, что работники предприятия своевременно покинули опасную зону. Пострадавших на данный момент нет.

В городе производится забор проб воздуха на содержание опасных веществ. Прокуратура Гатчины организовала проверку.

Ленинградская область Гатчина
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