Площадь пожара на заводе по производству ацетона в Гатчине выросла до 1,9 тыс. кв. м

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Площадь возгорания на территории завода в Гатчине Ленинградской области, где производят ацетон, увеличилась, сообщает пресс-служба МЧС России в пятницу.

"Площадь пожара в Гатчине увеличилась до 1,9 тыс. "квадратов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о площади в 1,6 тыс. кв. метров.

К тушению привлечены более 50 сотрудников и 12 единиц техники. К месту выехал пожарный поезд, сообщает комитет правопорядка и безопасности региона.

По информации правительства Ленинградской области, в промзоне на улице Индустриальной в Гатчине горят два кирпичных здания на территории завода, где производят ацетон. Пожару присвоен второй ранг. Произошел разлив ацетона.

По предварительной информации, работники предприятия своевременно покинули опасную зону. Пострадавших на данный момент нет.

В городе производится забор проб воздуха на содержание ПДК опасных веществ.

Прокуратура Гатчины организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка, в том числе соблюдению требований промышленной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.