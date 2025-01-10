В Белгородской области в 2024 году урожай зерновых снизился в 1,6 раза

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Белгородской области в 2024 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2,3 млн тонн, сообщила пресс-служба областного правительства.

Недобор урожая составил 1,3 млн тонн к показателю 2023 года (снижение в 1,6 раза), когда валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе был на уровне 3,66 млн тонн в весе после доработки.

По информации регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия, белгородские аграрии собрали 2,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с урожайностью 39,6 ц/га. Озимая пшеница убрана с 322,3 тысячи га, намолочено 1 250,1 тысячи тонн с урожайностью 38,8 ц/га. Урожай яровой пшеницы получен с 68,7 тысячи га, намолочено 238,6 тысячи тонн с урожайностью 34,7 ц/га, уточняется в сообщении.

Ячменя намолочено 186,5 тысяч тонн с площади 60,2 тысячи га, урожайность составила 31 ц/га. Кукурузы на зерно убрано примерно с 100 тысяч га, намолочено 563 тысячи тонн, урожайность - 56,4 ц/га. Сои произведено более 538 тысяч тонн. Также намолочено 357 тысяч тонн подсолнечника с урожайностью 23,3 ц/га. Собрано более 2,2 млн тонн сахарной свеклы с урожайностью 366 ц/га.

Белгородским аграриям пришлось пересевать часть площадей поздними культурами, поскольку в период посевной температура опускалась до минус 6 градусов, и часть ранее посеянного погибла.

В мае 2024 года в АПК Белгородской области был введен режим ЧС в связи с гибелью из-за майских заморозков посевов и урожая сельхозкультур. По предварительным данным областного Минсельхоза и филиала ФГБУ "Россельхозцентр", гибель сельхозкультур была зафиксирована на площади 71,1 тысячи га.

В октябре в регионе также был введен режим ЧС из-за продолжительной засухи с 8 июля по 28 сентября, приведшей к гибели посевов (включая посадки и урожай многолетних плодово-ягодных насаждений).

Кроме того, из-за обстрелов ВСУ в Белгородской области из севооборота выведено порядка 90 тысяч га из 1,5 млн га пашни.