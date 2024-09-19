Садоводам направят еще 900 млн рублей для компенсации потерь от майских заморозков

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ окажет помощь сельхозпроизводителям, чьи посадки пострадали от заморозков в мае 2024 года, направит им дополнительно свыше 900 млн рублей.

"Правительство подготовило пакет необходимых распоряжений, чтобы компенсировать ущерб аграриям. Направим субсидии девяти регионам. Всего дополнительное финансирование составит свыше 900 млн рублей. Это позволит поддержать более 160 сельхозпроизводителей", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Средства получат садоводы Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей.

"Важно, чтобы средства как можно скорее поступили в регионы. Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ", - подчеркнул Мишустин.

Как сообщалось, в этом году майские заморозки повредили более 13,5 тыс. га многолетних плодовых и ягодных насаждений. В результате, по прогнозу Минсельхоза, сбор яблок в этом году составит 1,6 млн тонн против 1,7 млн тонн в 2023 году. До заморозков ведомство прогнозировало урожай этого года в 1,8 млн тонн.