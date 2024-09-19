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Садоводам направят еще 900 млн рублей для компенсации потерь от майских заморозков

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ окажет помощь сельхозпроизводителям, чьи посадки пострадали от заморозков в мае 2024 года, направит им дополнительно свыше 900 млн рублей.

В РоссииОтраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожаяОтраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожаяЧитать подробнее

"Правительство подготовило пакет необходимых распоряжений, чтобы компенсировать ущерб аграриям. Направим субсидии девяти регионам. Всего дополнительное финансирование составит свыше 900 млн рублей. Это позволит поддержать более 160 сельхозпроизводителей", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Средства получат садоводы Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областей.

"Важно, чтобы средства как можно скорее поступили в регионы. Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ", - подчеркнул Мишустин.

Как сообщалось, в этом году майские заморозки повредили более 13,5 тыс. га многолетних плодовых и ягодных насаждений. В результате, по прогнозу Минсельхоза, сбор яблок в этом году составит 1,6 млн тонн против 1,7 млн тонн в 2023 году. До заморозков ведомство прогнозировало урожай этого года в 1,8 млн тонн.

Правительство РФ Минсельхоз Минсель
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