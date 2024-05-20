Белгородская область ввела режим ЧС в связи с гибелью посевов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в агропромышленном комплексе на территории Белгородской области в связи с гибелью из-за заморозков посевов и урожая сельхозкультур, включая плодово-ягодные, говорится в постановлении губернатора Вячеслава Гладкова.

Документ предписывает министерству сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области проводить ежедневный мониторинг развития ситуации в АПК, сложившейся в результате заморозков.

Главам администраций муниципальных районов и городских округов рекомендовано создать комиссии по ЧС в АПК, обеспечить ежедневное предоставление информации о ситуации в АПК в Минсельхоз области, провести оценку ущерба сельхозпроизводителей и предоставить документы в министерство до 31 мая.

Руководителем ликвидации ЧС в АПК назначен министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 4 мая 2024 года.

По предварительным данным министерства сельского хозяйства Белгородской области и филиала ФГБУ "Россельхозцентр", предоставленным "Интерфаксу", гибель сельскохозяйственных культур зафиксирована на площади 71,1 тыс. га, в том числе озимых - 27,6 тыс. га, яровых зерновых - 5 тыс. га, кукурузы - 22,2 тыс. га, сахарной свеклы - 4,4 тыс. га, подсолнечника - 3,1 тыс. га, сои - 4,2 тыс. га.

Кроме посевов зерновых и масличных культур, которые еще есть шанс пересеять, сильно пострадали сады и ягодники на площади 2,9 тыс. га.

Как сообщалось ранее, по данным регионального Минсельхоза, площадь зерновых и зернобобовых культур, отведенная под урожай 2024 года, составляет 679,1 тыс. га (с учетом озимых), или 49% от всей посевной площади. Общая площадь пашни в области - 1 млн 478 тыс. га. Посевная площадь, на которой размещаются сельхозкультуры, - около 1 млн 400 тыс. га и около 25 тыс. га занимают пары.