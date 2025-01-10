Индекс МосБиржи вырос до 2820п в ожидании возможной встречи Трампа с Путиным и санкций

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу растет на сигналах о вероятной встрече глав США и России после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, также инвесторы оценивают вероятные новые антироссийские санкции США; поддержку рынку оказывает выросшая нефть (мартовский фьючерс на Brent поднялся к $80 за баррель). Индекс МосБиржи поднялся в район 2820 пунктов, лидируют в росте акции "Аэрофлота" (+4,2%), НЛМК (+4,2%) и "Т-Технологий" (+4,2%).

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2817,89 пункта (+1,6%, минимум сессии - 2744,58 пункта), индекс РТС - 867,81 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 января, составляет 102,2911 руб. (+61,14 копейки).

Утром стало известно, что японское правительство объявило о расширении списка юридических и физических лиц России и ряда других стран, подпадающих под санкционные ограничения. Санкции вводятся в отношении 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России, а также десятков зарубежных компаний (против 31 компании из Китая, ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции, грузинского MRB Bank).

Днем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп выражают готовность к общению в рамках встречи, хотя конкретики в данном направлении пока нет.

По словам Пескова, в отношении организации встречи "конкретики по-прежнему никакой нет". "Исходим из обоюдной готовности к встрече. По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет, будут какие-то движения", - сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что в Кремле не исключают новых антироссийских санкций со стороны США, так как уходящая администрация Джо Байдена пытается оставить максимально тяжелое наследство Дональду Трампу в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Подорожали в пятницу акции "МТС" (+4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+3,4%), "Татнефти" (+3,4%), "АЛРОСА" (+3,2%), ОК "Русал" (+3,2%), "НОВАТЭКа" (+3,1%), "Северстали" (+2,9%), "ММК" (+2,7%), ПАО "Полюс" (+2,4%), Сбербанка (+2,1% и +1,9% "префы"), АФК "Система" (+2,1%), "Норникеля" (+2,1%), "РусГидро" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "Московской биржи" (+1,6%), ВТБ (+1,6%), "Газпрома" (+1,2%), "Магнита" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,4%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (-3,5%), "Сургутнефтегаза" (-3,3% и -3,7% "префы"), "Роснефти" (-0,8%).

Акции "Роснефти" просели после отсечки на бирже дивидендов за 9 месяцев 2024 года (выплаты за 9 месяцев 2024 года - 36,47 рубля на бумагу).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, заявления о готовящейся встречи глав США и РФ добавили рынку оптимизма, но все это пока на уровне предположений, а сильного негатива на рынке пока не наблюдается. Объявления о планах по IPO и о дивидендах добавляют решимости "быкам", а сдерживает ее геополитическая неопределенность, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ вышел в "плюс" по индексам, мало реагируя на перспективу введения новых западных санкций против нефтяного сектора страны.

Участники торгов оценивают геополитический фон и ожидают официального объявления о новых американских санкциях против РФ до прихода к власти Трампа. Акционеры "Магнита" остаются в неопределенности в отношении промежуточных дивидендов компании за 2024 год после отсутствия кворума на собрании акционеров в конце декабря по вопросу выплат.

Поддержку акциям нефтяных компаний (потенциально не попавших под новые санкции) поддерживают многонедельные пики цен на сырье. Давление на акции "Сургутнефтегаза" и "Газпром нефти" оказали неподтвержденные на данный момент официально сообщения о введении против этих компаний санкций США и Великобритании. "Роснефть" в пятницу торгуется без промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 года, хотя к середине дня бумаги почти закрыли утренний "гэп".

Цены на нефть Brent приближаются к отметке $80 за баррель в ожидании объявления о новых санкциях против нефтяного сектора РФ, а также в условиях холодной погоды в Северном полушарии и падения запасов в США, отметила аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС ускорили восстановление от локальных минимумов, не ощутив давления на "широкий рынок" от потенциальных новых американских санкций. Российские биржи продолжают оценивать геополитические сигналы, одним из которых в конце недели стало подтверждение готовности Трампа и Путина провести встречу, полагает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, на мировых рынках акций в пятницу наблюдается преимущественно негативная динамика индексов.

Индекс МосБиржи с технической точки на дневном графике в декабре пробил вверх нисходящий клин, и с учетом этого есть вероятность продолжения отскока в ближайшие недели. Коррекционную просадку в начале января можно расценить как локальный "флаг", который может предвещать новый виток роста в краткосрочной перспективе, считает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", техническая коррекция рынка акций вниз накануне сняла его перекупленность после декабрьского ралли, при этом индекс МосБиржи остался выше локальной поддержки 2750 пунктов, что является позитивным сигналом. Поэтому вероятность возобновления покупок на текущих уровнях остается высокой. В январе в фокусе у инвесторов будет находиться геополитика в преддверии инаугурации избранного президента США Трампа. При этом на российский рынок также будут оказывать влияние данные по инфляции.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, снижение рынка на уходящей неделе можно объяснить фиксацией прибыли после декабрьского роста, основной причиной распродаж выступает ухудшение геополитики. Вышедшие с новогодних каникул инвесторы "вспомнили" про угрозы "старой" администрации США ввести новые ограничения на российскую нефтянку. Кроме того, негатива добавил и новый президент Штатов Дональд Трамп, который теперь обещает урегулировать украинский конфликт лишь в течение полугода.

Тем не менее, рынок продолжает искать поводы для роста. В пятницу от дивидендов очистилась "Роснефть" (дивдоходность составляет около 6,4%), однако дивидендный "гэп" оказался умеренным. Среднесрочным инвесторам акцию стоит продолжать держать и даже докупать на глубоких просадках, считает Антонов.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE снизились на 0,2-0,5%) и США (фондовые фьючерсы упали на 0,7-1,3% на сильной статистике по рынку труда США).

Снижение спроса на акции развивающихся экономик вызвано укреплением доллара и ростом доходности американских гособлигаций, пишет Financial Times.

В пятницу вышли сильные данные по рынку труда США, что увеличило вероятность паузы в смягчении монетарной политики Федрезерва.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в декабре увеличилось на 256 тыс., а безработица в прошлом месяце снизилась до 4,1% по сравнению с 4,2% в ноябре.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 165 тыс., по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 160 тыс. При этом большинство экспертов не ожидало изменения безработицы с ноябрьского уровня.

На нефтяном рынке в пятницу цены ускорили рост и завершают в "плюсе" третью неделю подряд.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому времени в пятницу составила $79,77 за баррель (+3,7% и +1% накануне), февральская цена WTI - $76,82 за баррель (+3,9% и +0,8% в четверг).

Поддержку рынку оказывают сигналы снижения запасов в США. Опубликованные в среду министерством энергетики данные показали сокращение резервов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, до минимума с 2014 года.

В то же время, опасения спада экономической активности и спроса на топливо в Китае сдерживают подъем цен.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (+10,3%), ПАО "Ковровский механический завод" (+6,4%), "ТГК-2" (+6,2%), ПАО "Ренессанс Страхование" (+5,7%), "ТГК-14" (+5,5%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+4,5%), "Новороссийского морского торгового порта" (+4,4%), "ТГК-1" (+4,3%).

Снизились расписки "О'Кей" (-6,9%), бумаги ПАО "Пермэнергосбыт" (-4,5% и -3% "префы"), банка "Кузнецкий" (-4%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 составил 111,4 млрд рублей (из них 25,78 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 13,19 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,33 млрд рублей на акции "Газпрома").