Боновые заграждения от мазута установят в Круглой бухте Севастополя

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Для защиты от загрязнения нефтепродуктами в Севастополе в ближайшее время начнут устанавливать боновые заграждения в Круглой бухте (Омега), а на пляжах уже растягивают сетки для сбора мазута, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в пятницу.

"На пляжах начинают растягивать сетки для сбора мазута - накануне по моему поручению наша спасательная служба закупила порядка 700 метров такой сетки, еще часть принесли волонтеры. Также в ближайшее время будем устанавливать боновые заграждения в Круглой бухте (Омега), чтобы уберечь птиц, которых сейчас там традиционно много", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января. За все время работ для утилизации вывезли 142,8 тонны загрязненного грунта, работы продолжаются.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.