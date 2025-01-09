В Севастополе отчитались о вывозе уже 142,8 тонны загрязненного мазутом грунта

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Севастополе за день вывезли 2,1 тонны загрязненного мазутом грунта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня уборка шла на Фиоленте и на Северной стороне в районе Качи. За день вывезли для утилизации 2,1 тонны загрязненного мазутом грунта, за все время работ - 142,8 тонны", - написал он в Telegram.

По его данным, на реабилитации находятся 45 пострадавших птиц.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом, произошел разлив топлива. По данным Минтранса, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.