В Севастополе впервые обнаружили пятна мазута на берегу

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Спасатели убрали обнаруженное в пятницу у Севастополя пятно мазута, однако зафиксировали выбросы нефтепродуктов на берегу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Небольшое пятно мазута, которое было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту, убрали спасатели", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Кроме того, единичные небольшие пятна мазута впервые нашли на берегу - на пляже Серебряный в водорослях и на камнях. Их очистят в субботу.

Ранее Развожаев сообщил об обнаружении пятна мазута размером 1,5 на 1,5 метра с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров в море у Балаклавской бухты. До этого в Севастополе пятен нефтепродуктов с этих судов не отмечалось. В Крыму первые выбросы мазута зафиксировали 21 декабря.