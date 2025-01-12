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Режим ЧС ввели в тамбовском Котовске после атаки беспилотников ВСУ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в городе Котовске Тамбовской области, где накануне украинские дроны атаковали жилые многоэтажки, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Котовске на местном уровне введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В городе продолжается ликвидация последствий атаки. Городские улицы, примыкающие к местам происшествия, в настоящее время очищены и открыты для движения транспорта. Устранены неполадки уличного освещения в пострадавших микрорайонах.

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"На данный момент исключена возможность обрушения несущих конструкций. Восстановлено теплоснабжение, водоснабжение и электроснабжение домов, пострадавших в результате террористической атаки ВСУ. Кроме того, были проведены обследования сетей газоснабжения. В результате составили акт о возможности пуска газа в жилой дом", - приводятся в сообщении слова и.о. министра градостроительства и архитектуры региона, главного архитектора Тамбовской области Александра Филатова.

В ночь на 11 января в Котовске произошла атака двух украинских БПЛА, в результате чего оказались повреждены два жилых дома. Семь человек пострадали: трое - от осколков стекол, у четверых были жалобы на повышенное давление. От госпитализации они отказались.

В городе развернут пункт временного размещения, однако жители пострадавших квартир разместились у родственников.

Котовск Тамбовская область
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