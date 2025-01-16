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Минобороны РФ сообщило об уничтожении моста, по которому снабжались ВСУ западнее Курахово

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что ВС России разрушили мост в районе населенного пункта Константинополь (западнее города Курахово), по которому снабжались подразделения ВСУ в Донбассе.

"Экипажи самолетов ВКС России ударами трех авиабомб ФАБ-500, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции, успешно уничтожили железобетонный мост около н.п. Константинополь (западнее г. Курахово), затруднив тем самым возможность подвоза боеприпасов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны также распространило кадры удара по мосту тремя авиабомбами ФАБ-500.

6 января Минобороны заявило, что город Курахово, важный логистический центр армии Украины, перешел под полный контроль России, российские войска вышли на оперативный простор.

Донбасс Минобороны Курахово Украина
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