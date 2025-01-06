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Российская армия взяла под контроль город Курахово в Донбассе

Как отметили Минобороны, после взятия под контроль Курахово войска РФ вышли на оперативный простор

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль город Курахово в юго-западной части Донбасса, ВСУ потеряли более 12 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово - наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса", - отметили в военном ведомстве в понедельник.

"В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тыс. человек), порядка 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин", - сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, за два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.

В Минобороны РФ подчеркнули, что Курахово за 10 лет был превращен в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций.

"С севера он прикрывается водохранилищем, что существенно ограничивало маневренные возможности российских штурмовых подразделений. Для обороны города противник стянул крупные силы, включающие формирования националистов и иностранных наемников, усилив их артиллерией и танками. Среди них подразделения элитных 79 десантно-штурмовой и 46 аэромобильной бригад, а также 5 тяжелой, 33 и 157 механизированных бригад", - отметили в ведомстве.

В Минобороны заявили, что всего для удержания Курахово командование ВСУ ранее сосредоточило 26 батальонов общей численностью свыше 15 тыс. военнослужащих.

Как отметили в министерстве, российские войска после взятия под контроль Курахово вышли на оперативный простор.

"Установление контроля над этим важным логистическим узлом существенно затруднило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на донецком направлении, лишив киевский режим возможности вести обстрелы из артиллерийских систем мирного населения города Донецка - столицы ДНР", - сказали в ведомстве.

"После взятия Курахово российские войска вышли на оперативный простор. Это позволит нарастить темпы освобождения территории Донецкой народной республики", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что особо отличились при взятии под контроль Курахово военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курахово ДНР Донбасс
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