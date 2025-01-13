В РФПИ рассказали о поддержке разработки персонализированной онковакцины

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций поддерживает проект персонализированной вакцины для борьбы с онкологическими заболеваниями, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщил журналистам генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы объявляем, что РФПИ продолжает сотрудничество с НИЦЭМ им. Гамалеи и поддерживает проект персонализированной вакцины для борьбы с онкологическими заболеваниями, разрабатываемой в стенах института", - сказал он.

По словам Дмитриева, препарат направлен на противодействие тяжелым и неизлечимыми формами рака за счет использования персонализированного подхода, основанного на "обучении" иммунной системы пациента распознавать и уничтожать раковые клетки.

Такой подход обеспечивает максимально точное и эффективное терапевтическое воздействие, что подтверждается доклиническими исследованиями. Испытания на пациентах запланированы на следующий год, добавил Дмитриев.